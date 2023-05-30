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【香港減息？】曾俊華料香港今年不會減息　樓市減辣不會有用

宏觀解讀 17:47 2023/05/30

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【香港加息】曾俊華料香港今年不會減息　樓市減辣不會有用

市場關注美國聯儲局6月會否加息，保泰人壽Bowtie資深顧問、前財政司司長曾俊華表示，美國仍未成功控制通脹，故相信聯儲局仍會繼續加息，以遏制通脹。

不相信聯儲局那麼快便暫停加息

他稱，難估計聯儲局未來尚需加息的次數，但「不相信那麼快可以停得到（加息）」，而近月美國的銀行危機可能會令監管要求銀行增加資本，但不會影響聯儲局的緊縮步伐。

曾俊華指，聯繫滙率制度下，不認為香港今年會減息，而利息高企下，香港的貿易範疇所受的影響會較大。

被問到本港樓市應否撤辣，曾俊華表示，這由政府決定，但如果很多市民本身收入不能負擔，即使減辣都不會有甚麼作用，對他們而言負擔仍然大。

近月本地銀行定存息高企，被問到個人有否做定存，曾俊華笑言：「好多時我都同人講，我屋企我們所有錢的管理都是太太做，我一啲都唔掂，我剩係（負責）使錢。」

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記者：胡學能

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