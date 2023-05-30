【新股IPO】古瑞瓦特科技傳再度暫緩上市 原計劃最多集資4億美元

消息指，中國太陽能設備製造商古瑞瓦特科技(Growatt)因應市況，決定再度暫緩來港進行首次公開發售計劃。古瑞瓦特已於本月中通過聯交所上市聆訊，稍早前有傳公司已正式啟動預路演工作，並計劃本周內進行招股，集資約3億至4億美元。





【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據其初步招股文件顯示，按以容量計的出貨量計，古瑞瓦特為去年全球第三大光伏逆變器供應商，佔有5.5%的市場份額，全年收入達70.9億元人民幣，按年增長超過1.2倍，純利亦增長1.15倍至11.78億元人民幣。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正