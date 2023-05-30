  • 34°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】古瑞瓦特科技傳再度暫緩上市 原計劃最多集資4億美元

股樓投資 17:30 2023/05/30

分享：

分享：

消息指，中國太陽能設備製造商古瑞瓦特科技(Growatt)因應市況，決定再度暫緩來港進行首次公開發售計劃。古瑞瓦特已於本月中通過聯交所上市聆訊，稍早前有傳公司已正式啟動預路演工作，並計劃本周內進行招股，集資約3億至4億美元。


 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

根據其初步招股文件顯示，按以容量計的出貨量計，古瑞瓦特為去年全球第三大光伏逆變器供應商，佔有5.5%的市場份額，全年收入達70.9億元人民幣，按年增長超過1.2倍，純利亦增長1.15倍至11.78億元人民幣。
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中國 港股 萬物雲（02602） 每股盈利 目標價

上一篇文章

大埔嵐山三房866萬沽　呎價僅10446元　4年蝕44萬

下一篇文章

【利財筆記】林本利：投資債券 可以「清零」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
【衣櫃斷捨離】呢3種衣物可以立即掉 騰出空間 香港女性平均擁有109件衣物
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【AI晶片熱】錯過了英偉達？ 請留意Marvell 績後股價颷3成 料今年AI晶片銷售翻倍
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【宏觀術數@iM網欄】一圖從易經卦象 詳談到九運風水選宅
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款