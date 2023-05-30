大埔嵐山三房866萬沽　呎價僅10446元　4年蝕44萬

以往樓價升勢跑輸大市的大埔嵐山，剛錄二手蝕讓買賣。中原地產黃達雄表示，嵐山7座中層H室，實用面積829平方呎，三房連套房及儲物房間隔，原開價1,000萬元，及至4月，減價至約880萬元，日前議價後以866萬元易手，實用呎價約10,446元。

據了解，買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自用。

資料顯示，原業主於2019年以910萬元購入單位，持貨4年，現賬面蝕約44萬元離場，物業期內貶值約4.8%。

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