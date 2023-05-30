▲ 【虛擬保險】Bowtie保泰人壽：今年自願醫保保費收入有望增至1億元 公司未來2至3年或收支平衡

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）成立4周年，聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，保泰人壽的整體經常性收入在去年達1.7億元，按年增逾1倍，總保障額突破600億元，認為增長勢頭保持之下，未來2至3年該公司有機會達到收支平衡。

自願醫保產品銷售方面，顏耀輝指，該公司去年的保費收入為8,000萬元，有望在年內增長至1億元，又指目前自願醫保保單已突破2萬張。至於團體醫保產品銷售，去年保費收入錄得超過100%增長，服務超過500間中小企以及擁抱科技的企業，當中包括虛擬銀行、電信商、航空公司等。

每個月保費增長4%至5%

保泰人壽前年10月宣布完成B1輪融資，獲三井物產領投2,260萬美元，並獲投資者香港永明金融支持。另一聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，該公司的保費現以每個月4%至5%速度增長，仍是高速增長的投資期，不會是短期內做到收支平衡，現階段並非優化純利的時候，反而是如何達到規模、改變客戶的行為。顏耀輝透露，目前投資者增資仍然持續，現先專注做好增長，狀態準備就緒才會思考會否上市。

顏耀輝稱，本港的直銷渠道保單比率在4年前為2.9%，該比率現已增長至8.5%，認為比率隨着消費者投保習慣改變、市民健康意識提升，未來有機會進一步提升至30%，這對公司呈現很大商機，該公司現於直銷渠道市佔率已由4年前約3%增至目前約30%。

過去12個月獲批核索償個案比率超過99.7%

另外，顏耀輝表示，該公司過去12個月，整體客戶獲批核索償個案的比率超過99.7%；以自願醫保計劃產品單獨計算的賠償率為88%，而高端自願醫保計劃Bowtie Pink的賠償率則為100%。該公司透過向客戶推廣預防性謢理以投資於他們的長遠健康，從而維持了接近94%的客戶留存率。

去年，該公司自願醫保的索償平均自付金額維持於3,000元，符合產品定位，該公司決定今年將資源投放於提升用戶體驗和保險條款，作出升級包括推出「無索償獎賞計劃」、擴展「24小時全球緊急援助服務」到所有自願醫保計劃、將Bowtie Pink自願醫保（私家房級別）的每年保障限額倍增至2,000萬元；終身保障限額則由5,000萬提⾼至8,000萬元。另外，提升各級別自願醫保計劃的條款，當中包括Bowtie自願醫保靈活計劃，將未知投保前已有病症的等候期由1年縮短至180日，讓受保人更早獲得100%的保障。陳鯤宇表示，暫無計劃調整自願醫保價格。

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記者：胡學能