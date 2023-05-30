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【香港貨幣】10元硬幣仲存在嗎? 我可能連現金都唔用 硬幣多數放係屋企

理財智慧 17:47 2023/05/30

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隨著電子支付流行，很多人多數使用信用卡或電子支付工具，而硬幣逐漸成為一些人眼中的「無味之物、但丟掉又可惜」。所以多數會放在家裡不理會。近日有人在網上發帖，質疑目前香港愈來愈小見10元硬幣，隨即引起不少人的意見。

    點擊圖片放大
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不少人家裡都有大量的「硬幣」，倒不少趁機會將家裡的金錢整理一下，或許十蚊「硬幣」就在你我的家裡，而一直未有在經濟活動中循環。若能夠好好處理家裡的「散銀」，相信可以讓財富增值。

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責任編輯：陳玉蓮

 

 

 

 

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