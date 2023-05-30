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【熱辣辣好去處】沙田新城市廣場 全新戶外休憩空間 打卡賞美食 慶祝父親節

理財智慧 17:19 2023/05/30

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夏日熱辣辣，戶外活動實在太熱，可以選擇去各大商場嘆冷氣又可以感受不同的主題特色。今次沙田新城市廣場推全新戶外休憩空間《仙人掌 x CAMP PARK》，打造全港首個仙人掌結合露營風園林療癒打卡熱點，再順道慶祝父親節。

《仙人掌 x CAMP PARK》設計充滿野外風，新城市廣場更將於父親節當日（6月18日）舉辦不一樣的露營派對，讓大家在城市中體驗戶外仙人掌營地的樂趣。《仙人掌 x CAMP PARK》位於新城市廣場L7戶外平台，現已正式開放，場內挑選20多款治癒系仙人掌，形狀大小各有特色，包括以奇特螺旋狀外觀的「螺旋神代」、灰白色蠟燭台狀的「亞迪麒麟」、在乾旱條件下仍能開花的「沙漠玫瑰」等，當中更擺放了2米高的巨型仙人掌，加上超吸睛的戶外露營場景，同時為大家提供休憩座椅及打卡設施，可與摯友愛侶甚至愛寵一齊親親大自然。場內亦會聯同食肆推出限定特色露營Set，並設有期間限定低至7折優惠，讓情侶們或與親朋好友在帳幕下chill住嘆美食。由即日起，於新城市廣場《仙人掌 x Camp Park》拍照打卡，更可到3期1樓顧客服務中心換領 10元美食券。
 

父親節限定   戶外仙人掌營地派對

在父親節當日（6月18日）舉辦限定「《仙人掌 x CAMP PARK》父親節派對」，屆時一家大小除可chill住嘆美食，更可邊欣賞busking表演，與父親盡興歡聚。

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責任編輯：陳玉蓮

 

 

 

 

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