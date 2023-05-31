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英警呼籲勿填平路陷 讚為打擊超速駕駛最佳方法

環球社會熱點 08:05 2023/05/31

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英國埃塞克斯郡（Essex）Pentlow村警方近日公開表示，路陷有助於減緩交通，呼籲不要填平路陷。有警員更向附近居民表示，在路面留下路陷是對付超速駕駛的最佳方法。

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當地居民對警方言論感到憤怒，指路陷或導致交通事故。有居民諷刺地表示，既然官方建議指路陷是好事，那就太好了，就將隕石坑留在路面，減慢司機駕駛速度。

更有居民嘲笑指，他們更獲建議將汽車集中停泊以形成賽車彎道形狀，是另一種減速方法。

有居民形容當地大街路況十分糟糕，繁忙路段上出現數十個大坑，需要封鎖路面修理。但由於村莊位置偏僻，所以理事會並不重視此事。

雖然涉及路段每日只有數十輛車輛駛過，晚間更幾乎完全沒有車輛經過。但居民憂慮路陷會導致車輛要突然轉軚避開，更容易引發意外。

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但當地官員支持警方言論，民政教區委員戴維斯（Melanie Davies）表示，歡迎一切令司機減速的政策，若警員所言並非開玩笑，方法可令電單車減速。

她承認部分路陷情況太糟糕需要修理，且或損害車輛，但保持交通平緩對安全而言最為重要。

據悉，英國路陷相關事故按年激增近三分之一，當局每日處理逾1,700宗路陷相關個案。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）於3月公布的財政預算案，宣布將額外撥款2億英鎊（約19億港元），即總共撥款7億英鎊（約67.8億港元）修復路陷。

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責任編輯：李俊儀

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