【比亞迪 1211】 比亞迪一個理由搶贏Tesla 獲印尼最大的士商定單 股價反彈逾2%

比亞迪（01211）獲得印尼最大的士營運商PT Blue Bird採購定單，股價反彈。據PTBlue Bird總裁Sigit Priawan Djokosoetono表示，公司電動車車隊將會有80%的汽車來自比亞迪，其中大部分是E6和T3車型。他表示，由於比亞迪的電動車成本較低，因此更適合印尼市場，更指公司正在重新評估特斯拉（Tesla，美﹕TSLA）的訂單。

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比亞迪作為全球第二大電動車製造商，在印尼市場逐漸取得市場份額。Djokosoetono強調，在做出採購決策時考慮價格的重要性，因為將成本轉嫁給消費者是不合理的。他還強調，從比亞迪進口車輛的成本效益能夠支撐Blue Bird在印尼的營運。

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記者：郭秀慧