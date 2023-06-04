湯文亮：有資格買賣樓的人不多

今年踏入第二季，樓宇成交量明顯下跌，相比第一季跌了近四成，有人問：樓市購買力是否用盡？老實說，筆者有多少同感。在「辣招」影響下，樓市購買力的確所餘無幾，但如果有業主必需要賣樓，樓宇成交量亦不會如此慘淡，而事實上香港樓市有一個怪現象，就是有資格買樓或者賣樓的人不是很多，導致成交量很低，但樓價並沒有顯著下跌。

辣招影響購買力

由於辣招規定香港人買第二個住宅單位要付15%的額外印花稅（SSD），一般有能力的香港人都不會買樓，而沒有能力的香港人又買不了，所以，在本地購買力日漸減少之下，理論上樓價必然下跌。其實，有資格賣樓的人不是很多，所以，即使購買力不足，樓價亦沒有下跌。

賣樓有甚麼資格？

有人問：賣樓需要甚麼資格？有樓便有資格。驟耳聽起來好像是對的，不過再想一想，只有一個住宅單位的業主是沒有資格賣樓的，因為賣樓之後要租樓，還有可能每兩年就要搬屋，曾經租樓的人如果擁有自己的單位，非迫不得已都不會賣樓，所以，只有一個單位的人是沒有資格賣樓的。

換句話說，有兩個住宅單位的人就有資格賣樓，理論上的確如此，不過，還有一個小小條件，就是擁有兩個住宅單位的業主沒有子女。如果有子女的話，他要為子女的將來作打算，雖然沒有明文規定要為子女置業，但如果將第二個住宅單位賣走，日後子女可能怨他一世。所以，即使擁有兩個住宅單位的業主，仍然沒有資格賣樓。

屈指一算，有資格賣樓的業主的確不是很多，一但政府放寬「辣招」，讓香港人可多買一個單位，或者放寬國內人士在香港買樓的額外印花稅，樓市需求立刻會大幅增加，而有資格賣樓的人沒有按比例增加，結果供不應求，樓價上升很難避免。

節錄自第812期《iMoney Wealth》鑑古知今

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