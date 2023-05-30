【英國置業】專家指家居種1類植物 成本400元有助樓價升值半成

英國有房地產經紀專家分享樓市心得，透露紫藤（Wisteria）這類植物近年大受歡迎，在家中種植的成本僅需約40英鎊（約390港元），卻有助樓價升值達半成。

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紫藤的花期通常為每年4月至6月，偶爾也於夏季末再次開花，開出一串串浪漫的紫色花朵，改善家居外觀之餘更會散發芳香。

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而且串流平台Netflix原創劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）去年播出第二季，片中拍攝的府邸也運用大量紫藤作裝飾，令紫藤更受民眾歡迎。

英國皇家園藝學會（RHS）也指，民眾對紫藤植物的需求激增。

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英媒《每日郵報》引述房地產經紀專家指，每株成熟的標準紫藤成本約為40英鎊，但可讓單位升值半成，回報相當可觀。

花藝公司負責人莫頓 (Rosebie Morton) 表示，雖然紫藤需時5年才會成熟，但業主用來裝飾家居，對買家的吸引力相當於單位附設改建的閣樓或套房。

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責任編輯：鄭錦玲