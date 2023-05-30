測量師學會：關注單位改動引發的建築風險　列出十大常見住宅裝修陷阱

近日有住宅單位出現改動，引發市民對住宅建築安全風險的憂慮。香港測量師學會對事件表示關注，就住宅單位改動事件引發的風險、常見的住宅裝修陷阱、進行二手私人住宅買賣時應注意事項等發表意見及建議。

該學會並列出十大常見住宅裝修陷阱，讓市民多加提防，包括：

（一）不當拆除主結構，日後需要龐大的復修費用，有機會導致樓宇倒塌；

（二）非法打通單位，不僅可能破壞主結構及耐火設計，未得到審批，更可能違反豁免建築面積的條件，以及地契條款；

（三）自製開放式廚房，同樣可能破壞主結構及耐火設計，影響走火逃生；

（四） 自製黑廁，欠合適通風設備，影響衛生條件，並違反建築物條例，大幅修改渠管接駁，容易產生滲水問題；

（五） 胡亂接駁渠管，影響衛生的同時，増加播毒風險，令渠管容易阻塞，影響樓宇日常運作；

（六） 不當安裝或改裝樓梯，破壞主結構及耐火設計，可能違反豁免建築面積的條件，以及地契條款之外，樓梯設計有潛在安全風險問題，如樓梯結構、防護欄障或樓板開洞；

（七） 改裝防護欄障，破壞防護欄障防墮功能，如高度不足、防撞力不足，亦可能増加懸臂式結構負荷；

（八） 圍封露台，増加懸臂式結構負荷，可能違反豁免建築面積的條件，破壞防護欄障；

（九）非法更換、密封或加裝門窗，欠合適採光及通風設備，影響衛生火警時，消防人員進行救援，妨礙檢驗維修窗戶，移除防火門會提高火災蔓延風險；

（十）在天台或平台加裝搭建物，違反建築物條例，可能被要求清拆。

涉事日出康城首都單位

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此外，學會提醒市民参考住宅裝修前的事情，包括：

（一）選擇有良好聲譽的裝修公司。

（二）盡量避免改動單位原有間隔。

（三）如真的無可避免，事前必須咨詢專業人士 ( 如建築物條例下的認可人士、建築測量師 、建築師、 結構工程師)了解可行性，包括設計規範及有關程序。

（四）如可行性硏究結果顯示要向屋宇署申請入則或涉及小型工程 (接駁渠管、安裝樓梯、改動防護欄障、更換窗戶、清拆違例建築物等) 必須委聘相關註冊專業人士及承建商，依足程序，方可開展工程。

（五）切勿展開任何違例建築工程。

最後，學會亦建議市民購買二手物業前應做的三件事情，包括：

(一)進行二手私人住宅買賣時，建議市民先委託專業建築測量師為物業進行獨立安全及狀況勘察評估，確定物業是否存在嚴重的樓宇安全、維修及僭建問題，才完成有關買賣。

(二)買家應通過該評估了解清楚物業狀況。

(三)市民應在購買二手物業深入了解有關項目。

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