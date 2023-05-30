▲ 【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

老虎國際（美：TIGR）公佈，截至3月底第一季營收按年增長26%至6,633萬美元，勝預期，按季增長3.9%；非通用會計準則（Non-GAAP）純利按季增長128.5%至1,033萬美元，創兩年新高；列帳純利為796萬美元。

第一季度，老虎國際全球開戶客戶數新增52,534，按季增長39.8%，總數達206萬；入金客戶新增30,392，按季增長11.2%，總數達81.19萬。老處國際客戶總資產規模超161億美元，按季增長15.2%，季內客戶淨入金近12億美元。

利息相關收入增長1.2倍

期內公司總交易額按季減少2.2%至670億美元，按年則減26.3%。股票交易規模按季增長12.4%至230億美元，期權與期貨合約交易按季增長6.1%至約789萬份；佣金收入2,544萬美元；利息相關收入達3,744萬美元，按年增長119.9%。

截至3月底， 老虎國際在新加坡本地客戶人均資產近1.5萬美元。季內新加坡各年齡段客戶交易活躍度普遍提升，其中30歲以下客戶交易次數按季增長17.8%。澳洲方面，老虎國際首季新增入金客戶數按年翻倍，新增交易客戶按季增長69.7%。

財富管理AUM增長77.4%

財富管理業務方面，第一季資產管理規模按季增長71.9%，持倉人數按季增長34.0%；資產管理規模（AUM）按季增長77.4%，持倉人數按季增長50.7%。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，第一季市場整體有所回暖，公司營收保持穩健，利息相關收入按年翻倍，季內公司已逐步開始自清算客戶的港股交易訂單，相關費用按年接近減半。

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