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【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰　猶如疫情期間「廁紙之亂」

股市 16:52 2023/05/30

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【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰　猶如疫情期間「廁紙之亂」

人工智能（AI）加速發展，尤其AIGC（AI Generated content，人工智能生成內容）技術逐漸進入大眾生活而掀起熱潮，然而AIGC所需的先進芯片供應不足，甚至引發新一輪爭奪戰。

有外電指出，目前所有用於AI的圖形處理器（GPU）及圖形芯片幾乎全部由英偉達（Nvidia，美：NVDA）所製造，由於ChatGPT得到空前成功，這類芯片需求激增，不過供應遠遠落後。

協助企業建構AI模型Lamini聯合創辦人業行政總裁Sharon Zhou形容，目前芯片供應緊張， 形容「就像疫情期間的廁紙一樣。」

馬斯克：GPU比毒品還要難取得

目前供應不足情況限制雲服務提供商，例如亞馬遜（Amazon，美：AMZN）及微軟（Microsoft，美：MSFT）向OpenAI等客戶提供的處理能力。 AI開發人員需要服務器容量來開發和操作日益複雜的大模型，並幫助其他公司構建AI服務。

近日億萬富豪馬斯克（Elon Musk）稱，GPU比毒品還要難取得。然而，馬斯克終究還是較佔優勢，此前有外電指，許多初創公司向甲骨文（Oracle，美：ORCL）爭取運算能力，卻被告知，有一位買家已包下甲骨文大部分閒置的伺服器空間，而買家正是馬斯克，因為他正在建設OpenAI競爭對手X.AI。

英偉達加大CPU 供應 企業搜尋二手貨

瑞銀分析師估計，早期版本 ChatGPT需要大約10,000個GPU，馬斯克估計，更新後的版本需要三到五倍的英偉達先進GPU。英偉達最近表示，正在擴大供應以滿足不斷增長的需求。英偉達行政總裁黃仁勳稱，英偉達已經加大了其新一代生成AI旗艦芯片H100的生產規模。

部分投資者正在利用自己的人脈網絡尋找閒置的GPU，或者購買二手GPU來滿足需求，也有公司在研究如何在不使用GPU的情況下訓練AI模型，比如使用ASIC或者FPGAs芯片。

此外，一些公司也在探索使用分佈式計算來處理AI模型，這種方法將計算任務分配給多個伺服器，從而提高處理能力。不過，這種方法需要更多的基礎架構和網絡寬頻，而且也需要更複雜的管理和協調。

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編輯：李哲毅

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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