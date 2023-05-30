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英國食品價格增長略有放緩至15.4% 零售商協會警告政府不要轉介成本到零售商

環球政經 15:30 2023/05/30

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周二（30日）的一項調查顯示，盡管食品價格的增長略有放緩，但英國商店的價格通脹率本月有所回升，達到了自2005年開始的行業記錄以來的最高水平。

英國零售商協會（BRC）表示，在截至5月的一年中，超市和零售連鎖店的價格上漲了9.0%，而4月份的漲幅為8.8%。然而，食品價格通脹率從15.7%放緩至15.4%。

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BRC首席執行官Helen Dickinson說："雖然5月份總體商店價格通脹略有上升，但家庭將歡迎食品通脹開始下降。 "她補充說："（食品）通貨膨脹的放緩主要是由較低的能源和商品成本開始滲透到一些主食的價格下降，包括黃油、牛奶、水果和魚。

上周的官方數據顯示，4月份的年度消費者價格通脹，包括服務和能源等非商店商品，有所放緩，但幅度低於預期，從10.1%降至8.7%。今年早些時候，官方食品價格通脹率上升到1977年以來的最高水平，僅從19.2%略微放緩到19.1%。

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Dickinson說：「雖然有理由相信食品通脹可能達到頂峰，但至關重要的是，政府不要把更多的成本堆積在零售商身上，迫使商品成本進一步上升，從而阻礙這一早期進展。」。他又指出最大的風險來自於諸如即將到來的邊境檢查和包裝回收費用的改革等政策。

BRC的數據是基於5月1日至5月7日期間收集的價格。

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責任編輯：張瑋婷

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