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【基建債券】按證公司發首批基建貸款抵押證券、總值逾4億美元　投資12個國家的基建項目

股市 16:29 2023/05/30

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【基建債券】按證公司發首批基建貸款抵押證券、總值逾4億美元　投資12個國家的基建項目

財政預算案推動基建發債下按揭證券公司宣布，成功發行在基建融資證券化先導計劃下，首批基建貸款抵押證券，是次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 1 （Bauhinia 1）進行，標誌按證公司就香港發展基建融資證券化平台，邁出重要一步。

Bauhinia 1組合，涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業，總值約4.048億美元，為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會。

陳茂波：本地基建融資市場更蓬勃、更多元

財政司司長陳茂波表示，Bauhinia 1的發行將令本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元，同時推動市場資金流入高質量的基建項目，有助香港基建融資中心的發展，並助力香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。

Bauhinia 1發行的票據共分5級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.644億美元，並於香港聯交所上市。Bauhinia 1的資本結構中，有1億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。

亞投行為是次基建債券發行的錨定投資者

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）為是次Bauhinia 1發行的錨定投資者，以履行其將私有資本引入基建行業的重點戰略目標。

按證為是次交易的保薦人、抵押品管理人和風險保有人。是次發行由ING銀行、三菱日聯證券亞洲及渣打任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行。富邦銀行（香港）為副承銷商。

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相關文章：【財政預算案】陳茂波：每年均推消費券不太可行　基建發債助管理現金流、利息屬可負擔水平

編輯：陳韻妍

債券 可持續發展 一帶一路 綠色債券 按揭證券公司 陳茂波 財政預算案 基建 金融 銀行
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