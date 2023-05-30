【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸

風水算命分上不同門派，很多時會有門户之見： 這個師父說那個師傅不準，那個師傅說某門派為偽學，所以在玄學界的學術爭拗也不少的。以我學習玄學多年的總結，每個學理都有其強項，有其盲點，絕對沒有一套無敵的學理，重點是在於習玄者如何摒除門戶之見，兼收並蓄，然後助己助人。

近日幫一個客人講解其流年，他本身是有玄學根底，而他孩子的出生時間，是由其師傅以紫微斗數選盤的，他順道要求一起研究他兒子的命盤。孩子的命盤，如果以紫微斗數盤來作定盤，他的命盤是沒有大問題的，然而如以八字來批算，則屬下格了。客人回應是他師傅挑的，而且是用紫微斗數去擇的。我再好奇追問為何會揀這一個盤的，因為稍識命理都沒理由選擇這個時間出世的。客人說是其師純以紫微去擇的，但卻沒有參考過八字的好壞，原因是她師傅只信紫微，不信八字。當然，習玄者可有自己的主軸的學理信仰，但不能否定一些重要的學說，而事實上，任何玄學學理離不開陰陽五行，而子平八字五是陰陽五行之根本，所以幫人擇日完全不參考八字的五行生尅制化，是不可能的。

很多習玄人之所以否定其他學說，取決於那套學說的準繩度。問題是，有時不準是在於師傅的功力，而不是學理的問題。就以子平與紫微之比較，情況有如中醫及西醫的理論，中醫著重經絡系統對整個人體結構的影響，西醫所看的是循環系統及個別器官的分析。兩者學理雖然不一，但兩者卻是互補長短。因此那師傅純以紫微斗數作擇日參考，是非常不智的。

如果我擇日產子，一定是以八字為基本的依據，之後再參考紫微斗數及七政四餘的星盤是否可取，缺一不可的。究其原因，子平起盤較易，而且原局與大運配合所論斷的吉凶較易批算，是擇日的基本骨幹。至於如以紫微起盤，很多時候我們會較易單純看「天盤」（原局盤）的吉凶及格局。問題是，紫微斗數批算的精要在於不是天盤，而是當大運是走到那一宮時（紫微斗數有十二宮位），整個紫微盤會跟隨轉動，然後再與當時大運的「四化」（化忌、化科、化權、化祿）產生的「化學作用」以論斷吉凶。故此，除非師傅擇日時會看每一個大運的「四化」，否則單純以天盤的高低而不理八字去擇日，是一件很危險的事，事實上，我見過不少單純以紫微斗數擇日出事的例子。

在此，我不是否定紫微斗數，反而我認為它是一個很好用的算命工具，問題是，一個人身體的好壞，重點是在於人的身體之體質根本（即經絡系統的強弱），有好的體質，身體其他部分才可以有效運。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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