【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？

快手（01024）繼續回購計劃。快手昨晚（29日）發公告指，於5月29日在聯交所購回93.7萬股，涉資約4,825萬元。自4月通過回購計劃以來，公司已累計回購146.3萬股，佔股本0.0342%。回購消息刺激下，快手股價一度升逾7%，高見54.8元，收報54.5元，仍升6.4%，成交額12.9億元，為今日（30日）表現最好科指成份股。

大行予快手投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

富瑞發表研究報告指出，快手日活躍用戶（DAU）增長勢頭穩健，預期今年可按年增長5%，明年可達至4億戶。該行又指，外部廣告業務第二季按年有望回升，涉及互聯網服務、媒體、遊戲及電商等類別，並認為快手可運用數據及視頻內容標記，提高外部廣告的投資回報率。

該行認為，快手電商業務增速快，首季月付費用戶（MPU）1億，滲透率15%至16%，但仍低同業，而MPU是商品成交金額（GMV）的增長關鍵。該行又指，KOL和商家相輔相成，前者更有助短期內加快銷售。該行維持予其目標價108元，評級為「買入」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧