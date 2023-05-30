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【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？

股樓投資 16:44 2023/05/30

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快手（01024）繼續回購計劃。快手昨晚（29日）發公告指，於5月29日在聯交所購回93.7萬股，涉資約4,825萬元。自4月通過回購計劃以來，公司已累計回購146.3萬股，佔股本0.0342%。回購消息刺激下，快手股價一度升逾7%，高見54.8元，收報54.5元，仍升6.4%，成交額12.9億元，為今日（30日）表現最好科指成份股。

大行予快手投資評級及目標價﹕

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富瑞發表研究報告指出，快手日活躍用戶（DAU）增長勢頭穩健，預期今年可按年增長5%，明年可達至4億戶。該行又指，外部廣告業務第二季按年有望回升，涉及互聯網服務、媒體、遊戲及電商等類別，並認為快手可運用數據及視頻內容標記，提高外部廣告的投資回報率。

該行認為，快手電商業務增速快，首季月付費用戶（MPU）1億，滲透率15%至16%，但仍低同業，而MPU是商品成交金額（GMV）的增長關鍵。該行又指，KOL和商家相輔相成，前者更有助短期內加快銷售。該行維持予其目標價108元，評級為「買入」。

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 電玩手遊 快手—W（01024） 廣告 遊戲 買入 目標價 媒體 廣告

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