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鄧成波家族再放售資產　掟觀塘一籃子物業　市值18億

股樓投資 16:26 2023/05/30

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近年頻頻賣產的鄧成波家族，再次出售商用物業，並委託高力獨家代理出售旗下駱駝漆中心全幢、以及駱駝漆大廈1座、2座及3座 (地下商舖及閣樓單位) ，兩批物業合共市值約18億元。 

高力指出，物業將以「現狀」部分交吉及部分連租約形式出售，其中位於開源道及興業街交界的駱駝漆中心，物業市值約11億元，為一幢7層高之大單邊物業，總建築面積約85,116平方呎，地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎，樓底高度約3.35米至4.27米，而今年4月，整幢大廈已成功獲批改建作零售用途。翻查資料，鄧成波家族於2014年以約10.8億元購入大廈，曾於2017年放售，但因叫價高達近29億元而乏人問津。 

至於位於開源道60至62號的駱駝漆大廈1座、2座及3座 (地下商舖及閣樓單位) ，市值約6.8億至7億元，總實用面積約21,195平方呎，部分可分拆出售，單位實用面積約1,192至3,057平方呎，樓底高度約2.6至4.7米。 

高力資本市場及投資服務部主管翟聰說，近年全幅商業及寫字樓大廈受到不少投資者追棒，去年至今已錄得多宗大額成交記錄，包括今年2月，國際基金集團以17億元購入觀塘鴻圖道73至75號「KOHO」；去年12月，豐樹產業以56億元購入高銀金融國際中心；去年9月，新加坡基金以30.8億元購入長沙灣永康街83號等。 

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

駱駝漆大廈 鄧成波 商舖

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