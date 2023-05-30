Toyota4月份全球銷量按年增長近5% 中國銷量按年猛增46.3%

Toyota（7203）4月份的全球銷量較上年同期增長了近5%，主要原因是日本和中國對混合動力車和燃油動力車需求增強的推動。

Toyota稱，電池電動汽車（EV）的海外銷售情況較好，因此在今年前四個月銷售的電池動力汽車總數超過了去年的水平。

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4月份，Toyota在全球範圍內銷售了800,863輛汽車，包括其豪華品牌Lexus，與去年同月相比增長了4.9%。

在日本，Prius等混合動力車的銷量同比大幅增長59.2%，佔該公司上月在本土市場銷售的125,326輛汽車的一半以上，超過了其國內汽車總體銷量21.5%的增長。在中國，Toyota4月份的銷量與去年同期相比猛增46.3%，達到162,554輛。

4月份，Toyota在全球範圍內銷售了8,584輛電池電動車，包括Lexus，首次占到其單月全球銷量的1%以上。1-4月銷售的電池動力汽車總數達到26,057輛，高於2022年銷售的24,466輛電池電動汽車。

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責任編輯：張瑋婷