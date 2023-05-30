英國出生率下跌 英格蘭90多間小學面臨「殺校」

英國近年出生率下跌加上年輕家庭遷移等因素影響，多間學校收生不足。英國教育部數據顯示，英格蘭90多間小學面臨「殺校」的困境。

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英媒引述教育部提供的數據，指去年英格蘭有88間小學的空缺率超過66%，另外有4間小學已準備停辦。

自2009年及2010年以來停辦的156間學校，於最後一年辦學的平均空缺率為66%，與去年幾乎持平。

不過倫敦市中心約一半學校及英格蘭西南部約33%學校，於2021至2022學年的學生人數都較2009至2010學年下跌。

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英國研究所Education Policy Institute負責人安德魯斯（Jon Andrews）表示，教育部估計到了2032年，小學生總數將減少超過90萬。

安德魯斯表示，由於大多數學校資金是按學生人數分配，因此收生人數下跌會減少學校預算。

他更透露，英格蘭約有五分之一的學校目前為超負荷運作。

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責任編輯：鄭錦玲