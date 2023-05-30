【加元定存】花旗料加拿大下周恢復加息0.25厘 加元定存息最高13.9厘

▲ 加拿大已連續兩個月暫停加息

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加拿大將於下周三（6月7日）議息，花旗料加央行恢復加息四分一厘，才結束加息周期。加國曾於3月及4月連續兩個月按兵不動，為首隻主流貨幣率先煞停加息，但市料加拿大將繼澳洲後，礙於國內高通脹又再掉頭加息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次加央行或加息25點子，之後便暫停加息周期，利率見頂水平為4.75厘。

談及澳紐加幣走勢， 廖嘉豪預期，3個月內料澳元見0.66，未來半年至1年上試0.68；加元同期預測依次為1.33及1.31；紐元於3個月內、未來半年及1年皆為0.63。

而非美貨幣的後向繫於美元，廖嘉豪料，美滙指數於3個月預測為101.12，6至12個月料為96.81。

加拿大於今年1月開局只加息四分一厘，當時加央行已明言暫緩加息，終在3月8日議息後收手，乃首隻G7貨幣叫停加息。加國自去年2月開始把利率正常化，更採激進加息，及至去年第4季已放緩加息步伐。

專家籲抓緊優惠 先鎖定高息

縱使加拿大的加息已屆尾聲，幸而港銀仍提升加元定期存款息，招商永隆於上周二（23日）全面調升短中長息，當中1年提高0.2厘至3.2厘。

惟專家忠告對加元有需要者，宜抓緊優惠仍在先鎖定高息，慎防加元利率見頂後，定存息易跌難再大升，舉建行亞洲為例，5月中新推半年期年息有3.3厘、1年期享3.5厘，取代工銀亞洲膺中長期的高息王；但首季建行亞洲曾推7天年息享15厘，可惜這冠絕全城的息率已於次季下架。

7天年息高息榜：

恒生 （00011） 13.9厘

滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘

集友及南商12厘

富邦11.88厘

星展10.5厘

南商10厘

中長期高息榜：

1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 建行亞洲3.1厘

建行亞洲3.1厘 半年： 建行亞洲3.3厘

建行亞洲3.3厘 1年：建行亞洲3.5厘

另加元今天（5月29日）報1.36，針對短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌加元在1.35到1.37上落；兌港元的高低位介乎5.71至5.8076。

姜靜補充，隨着4月份加拿大的通脹率意外回升，投資者憧憬加央行重新加息，並扭轉對年內減息的預期。

順帶一提，澳洲於下周二（6日）議息，廖嘉豪預期，今次或不加息，料8月份才會加息25點子至4.10厘，之後暫停加息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪