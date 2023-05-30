長遠租樓不划算　區內客趁樓價高位回落上車　990萬買YOHO Midtown三房

中原地產林頌宜表示，受加息影響，買家入市態度較為審慎，二手樓市進入調整期，交投平靜。元朗YOHO Midtown 5座高層F室，實用面積615平方呎，三房連梗廚間隔，叫價1,020萬元，經議價後，以990萬元沽出，實用呎價16,098元，減幅約3%。

林頌宜指， 買家為區內租客，租樓約三年，有感長遠計租樓並不划算，加上現時樓價比高位有所回落，遂把握機會上車。原業主則於2011年12月以488萬元買入單位，持貨12年半，帳面獲利502萬元，單位期內升值1倍。

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