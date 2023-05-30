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（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane

理財智慧 16:33 2023/05/30

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為慶祝保誠集團周二（30日）成立175週年， 保誠保險宣佈首席贊助大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」，並舉辦「THE FUNFAIR 保誠175週年音樂節」，以及推出一系列誌慶活動，與全港市民一同「慶祝 · 精彩人生」。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示：「適逢保誠成立175週年，繼周二天星小輪免費乘船日後，我們將於六月誠獻連串驚喜，除了與著名藝術團隊合作，讓深受港人喜愛的巨型橡皮鴨重臨香江外，更會邀請多位樂壇巨星出席年度音樂盛事，為全港市民及旅客締造美好時光，一起『慶祝．精彩人生』。展望未來，保誠會繼續邁向卓越旅程，與大家一同編織更美好的未來。」
 

【青姐話】波動市 考理智

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巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎?，詳見【下一頁

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由保誠首席贊助的大型藝術盛事「橡皮鴨二重暢」將於2023年6月舉行。事隔十年，橡皮鴨再次現身維多利亞港，與香港市民重聚。這位老朋友今次更首度偕同伴雙雙暢泳，成雙成對重臨，就像 「囍」、「朋」⼆字，寓意好事成雙，為社會注入雙倍歡樂。

為了紀念橡皮鴨訪港10周年及保誠成立175週年的歷史時刻，保誠將在港九不同地點快閃派發特別版橡皮鴨氣球，並於多處增設打卡位，讓市民捕捉一對可愛橡皮鴨的身影及大玩互動遊戲。打卡點包括港鐵香港站的全港首個區域互動廣告、港鐵金鐘站、尖沙咀碼頭的3D戶外廣告屏幕以及尖沙咀星光行樓頂LED屏幕等。

保誠Facebook及Instagram專頁亦會同步舉行橡皮鴨打卡遊戲，送出限量版橡皮鴨毛公仔，活動詳情將於稍後公佈。
 

 

【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox  佔地2萬呎  貨品種類逾5500件，詳見【下一頁

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在6月18日晚上舉行的「THE FUNFAIR 保誠175週年音樂節」，多位炙手可熱的樂壇巨星，包括MC張天賦、陳蕾及Dear Jane將親臨亞洲國際博覽館現場，落力獻唱合共20多首歌，凝聚全城歡樂氣氛。

為歡賀保誠成立175週年，保誠將免費送出1,750張音樂節門票。詳情將於6月1日在保誠香港網頁、Facebook及Instagram公佈，敬請留意。音樂節盛況會同步透過保誠香港YouTube及Facebook專頁進行網上直播，與全城共享無價時刻。
 

 

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

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