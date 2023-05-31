【消費券2023】BoC Pay 全新及現有客戶領消費券可獲100元「現金賞」 加碼享5000元理財優惠

政府將於7月16日派發第二期消費券，香港永久性居民及新來港人士可獲2,000元，中銀香港（02388）表示，全新及現有客戶 1成功以 BoC Pay2領取第二期消費券，可享100 元「現金賞」及總值高達5,000 元「加碼理財賞」；客戶更可以低至港幣 1 元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過 40 個熱門商戶消費滿港幣 50 元即減 5 元。



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中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示：「中銀香港全力配合落實特區政府今年第二期消費券計劃。有見 BoC Pay活躍客戶平均使用 5 項本行的銀行服務，包括信用卡、外幣兌換、股票交易等，本行為此特別推出『加碼理財賞』，並提供港幣100 元『現金賞』、『閃購週』及立減優惠等受客戶歡迎的獎賞，期望透過一系列消費和理財優惠，持續支持本地經濟復甦。」

▲ 中銀香港全力支持消費券計劃，客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享港幣100 元「現金賞」及總值高達港幣5,000元「加碼理財賞」；客戶更可以低至港幣1元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過40個熱門商戶消費滿港幣50元即減5元。圖為中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮。

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全新及現有客戶成功以 BoC Pay 領取第二期消費券，均可享100 元「現金賞」。如客戶已透過 BoC Pay 成功領取 2023 年第一期消費券，且符合 2023 年第二期消費券的資格準則，將可在 7 月 16 日自動獲發第二期消費券。若客戶首次以BoCPay 領取消費券，可於6 月5日起，在 BoC Pay 首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶 ， 即 可 複 製 「 特 定 識 別 號 碼 」 並 前 往 特 區 政 府 消 費 券 電 子 登 記 平 台（www.consumptionvoucher.gov.hk），按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於 7 月 16 日獲發第二期消費券。



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「加碼理財賞」優惠高達港幣 5,000 元，覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境匯款等服務，詳情如下：

中銀香港聯同廣受客戶歡迎的商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay 使用消費券，可於超過40家商戶享受消費滿50元立減5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoCPay 聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，讓客戶可以低至港幣1元搶購人氣產品，有關詳情，請瀏覽www.bochk.com/s/e/bocpay。

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責任編輯：陳詠妍