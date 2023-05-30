【搭車失物】電話同銀包並非最常見失物？　Uber香港公布2023年失物認領指數

Uber香港日前公布「2023年失物認領指數」，揭示Uber用戶失物種類千奇百趣，除了衣物及電子產品外，更有電視遙控器，金華火腿及按摩椅等。此外，油尖旺、灣仔和中環3區，為2020年至今三大最健忘地區三甲。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

Uber報告顯示，失物的種類令人意想不到，譬如排名第3的金華火腿；第5名則有用紙巾包裹的牙套，遺失時的狀況相當一致。

而今年，日常隨身物品如電話、銀包和雨傘，再次列入十大最常見失物名單。衣物更成為「嶄露頭角」的新秀，取代電話和相機成為第1位「最常被遺留的物品」。

即睇各大排行榜名單：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

*2023 第五年度失物認領指數綜合了2022年4月1日至2023年3月31日之數據

在十八區中，油尖旺、灣仔和中環的乘客自2020年以來繼續稱霸最健忘地區的三甲。

乘客在Uber乘車行程遺留的貴重物品也越來越多，尤其是電子產品。耳機和喇叭排名第2， 平板電腦和筆記本電腦亦攀升至頭10位。

另外，隨著香港全面復常，港人自然對旅行感到十分雀躍，根據該公司最新的數據顯示，不少「大頭蝦」在完成行程後忘了拿行李，令行李登上最常見的旅遊失物榜首，行李牌和手信分別居第2及第3位，而 護照和香港身份證則排名第4和第5。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機