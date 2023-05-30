美聯儲5月FOMC會議如期加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5%~5.25%，為自去年3月以來連續第十次加息。在最新的聲明中美聯儲刪除了“額外的政策緊縮可能是合適的”相關表述，暗示美聯儲或將暫停繼續加息。鮑威爾在答記者問的過程中整體依舊維持鷹派姿態，稱貨幣政策緊縮的程度取決於經濟狀況，但當前通脹不支持降息，長期鎖定2%的通脹目標仍是首要工作。

首先，中小銀行危機並未實質性威脅金融系統流動性風險。美國金融穩定性仍具韌性，中小銀行的主要風險來源主要集中在零售端客戶，但機構客戶資產並未顯著外流。大型銀行第一季度財報普遍盈利也反映了機構客戶融資擠兌風險降低。除了通過市場化的方式進行債務重組，鮑威爾指出美聯儲和其他政府部門（如財政部）也可以通過不同的政策組合或金融工具化解中小銀行流動性風險。同時，鮑威爾認為持續的加息累計效應沒有對金融穩定性帶來持續且實質性的衝擊，強調將通脹帶回2%仍是首要任務。針對金融是否傳導影響實體經濟，鮑威爾在內的多數官員表示目前還未看到金融條件惡化和信貸收緊向實體經濟傳導的顯著影響，信用條件的惡化需要更多的資料支援。

其次，美國經濟韌性仍在，但需警惕加息累計效應對信貸狀況的惡化。鮑威爾認為基於廣泛的經濟資料來看當前美聯儲加息的累計效用仍未實質性加速美國經濟衰退，美國經濟的韌性仍然較強。首先，儘管美國第一季度GDP折年環比低於市場預期，但美聯儲的預測模型顯示二季度美國GDP折年環比或將反彈至1.7%，實際增長仍高於美國潛在經濟增長率。從其次，加息累積效應對信貸需求的抑制仍未充分釋放。從當前信貸資料來看，整體金融並未陷入緊縮週期。然而，鮑威爾，沃倫和庫克在昨天和近期的演講均表達了美聯儲未來將高度關注銀行信用緊縮風險。儘管從目前的證據來看，我們並未看到美國信貸資料出行了顯著收緊。

最後，6月美聯儲將暫停繼續加息，未來降息取決於信貸條件。鮑威爾在議息會議中暗示了可能暫停進一步的加息，讓官員有時間評估近期銀行危機的影響，等待美國債務上限政治僵局的解決，並繼續監測通脹進程。因此，我們相信美聯儲6月議息會議暫停加息可能是大概率事件。政策路徑上，鮑威爾繼續維持鷹派姿態。基於鮑威爾針對降息的回應，我們認為美聯儲是否釋放降息信號將取決於兩個條件：一是核心通脹開始持續回落；二是金融條件出現實質性緊縮。但目前來看，兩個條件均未能滿足。

責任編輯︰梁浩碩

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