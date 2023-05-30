【巴士加價】5間巴士公司今獲批加價　6月18日起實施

本港5間巴士公司今（30日）獲行會批准加價申請，新收費將於下月18日起實施。政府指出，實施新收費後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，而近乎全部乘客每程須多付的車費均不超過1元。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

九巴平均加幅3.9%

龍運平均加幅4.2%

城巴(機場及北大嶼山巴士)平均加幅4.2%（A線和NA線則加50%）

城巴(港島及過海巴士)及新巴平均加幅4.9%

嶼巴平均加幅7.0%

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

政府表示，留意到各專營巴士營辦商在去年提交申請時，正值第五波疫情，而油價亦處於高位。就此，政府適當參考現時復常和跨境客流的最新情況後，對未來乘客量復蘇展望採取了相對正面的預測。連同政府運用隧道費基金紓緩票價加幅，今次整體實際加權平均加幅已控制在較溫和的水平。

5間巴士公司於今年3月申請加價，其中九巴打算加價9.5%，新巴及城巴則希望將所有路綫票價劃一加2元。龍運及新大嶼山巴士則分別申請加價8.5%和9.8%。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機