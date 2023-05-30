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【巴士加價】5間巴士公司今獲批加價　6月18日起實施

理財智慧 16:37 2023/05/30

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本港5間巴士公司今（30日）獲行會批准加價申請，新收費將於下月18日起實施。政府指出，實施新收費後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，而近乎全部乘客每程須多付的車費均不超過1元。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績
  • 九巴平均加幅3.9%
  • 龍運平均加幅4.2%
  • 城巴(機場及北大嶼山巴士)平均加幅4.2%（A線和NA線則加50%）
  • 城巴(港島及過海巴士)及新巴平均加幅4.9%
  • 嶼巴平均加幅7.0%

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
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政府表示，留意到各專營巴士營辦商在去年提交申請時，正值第五波疫情，而油價亦處於高位。就此，政府適當參考現時復常和跨境客流的最新情況後，對未來乘客量復蘇展望採取了相對正面的預測。連同政府運用隧道費基金紓緩票價加幅，今次整體實際加權平均加幅已控制在較溫和的水平。

5間巴士公司於今年3月申請加價，其中九巴打算加價9.5%，新巴及城巴則希望將所有路綫票價劃一加2元。龍運及新大嶼山巴士則分別申請加價8.5%和9.8%。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

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撰文 : 陳楚琨

大嶼山 經濟 機場 新大嶼山巴士 城巴 新巴 九巴 巴士 香港

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