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槓桿及反向產品新手要訣

股市 10:00 2023/05/31

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交易所買賣基金（ETF）普遍被視為是追蹤基準指數表現的主要投資工具，然而，有一種特殊的ETF可以為投資者倍大基準指數的回報，成為提高回報潛力及/或對沖股票組合下行風險的工具 — 它們是槓桿及反向產品（Leveraged and Inverse Products，簡稱L＆I產品）。有興趣接觸相關產品的新手，宜先了解產品的特性和所涉及的風險。

與被動型ETF不盡相同

L＆I產品以ETF為結構，於證券交易所買賣，在2016年首次於香港交易所上市，而部分海外市場亦會稱它們為槓桿及/或反向ETF。

L＆I產品的回報基於相關指數的表現計算，與ETF一樣具有成本效益及便利性。不過，與反映基準指數表現的被動型ETF不同，槓桿產品旨在放大指數的單日回報表現（不計費用及開支），而反向產品則提供與相關指數單日表現反向的投資回報（不計費用及開支）。即是，假設市場指數單日上升2%，一隻以該指數為基準的兩倍槓桿產品就會上升4%，但兩倍反向產品則會虧損4%。

基於上述操作，故產品較適合經驗豐富、對市場短期走勢持有看法的投資者。目前在香港上市的L＆I產品的最高槓桿倍數為兩倍。
複合效應要考慮值得注意的是，L＆I產品專為方向性及短期交易而設，若投資者持有該等產品超過一個交易日，則回報可能因複合效應而偏離相關指數累計表現的指定倍數。

舉例說，在波動市況下，即使市場指數在一個時期的起始及最終水平變化不大，L＆I產品亦可能會錄得虧損。如下表所示，即使指數於四個交易日期間維持平穩，但兩倍槓桿產品卻錄得4%虧損，遜於相關指數累計回報兩倍的表現。

交易日 1 2 3 4
指數：
單日回報 10% （-10%） 11% （-9%）
單日回報 10% （-1%） 10% 0
累計回報x 2 20% （-2%） 20% 0%
兩倍槓桿產品：
單日回報 20% （-20%） 22% （-18%）
累計回報 20% （-4%） 17% （-4%）


優勢何在？

L＆I產品將部分或全部資產淨值投資於衍生產品，主要為期貨或掉期合約。不過，與期貨合約相比，L＆I產品毋須另行開立衍生工具交易賬戶。

隨著市場對L＆I產品加深認識，其平均每日成交金額於過去五年（2018年至2022年）顯著增長了近五倍，於2022年錄得22億元的歷史新高；增長勢頭延續至2023年首季，期內的平均每日成交金額上升至超過24億元。截至4月底，共有25隻槓桿及反向產品於香港交易所上市。

香港的L＆I產品市場目前覆蓋多元化的標的資產以滿足不同的投資策略需要，包括香港股票、中國A股、美國股票及黃金等。由於L＆I產品的價格變動迅速，投資者應緊密留意L＆I產品的表現；在作出任何投資決定之前，必須了解與L＆I產品相關的複合效應和其他風險。詳情請參閱www.hkex.com.hk 。

 

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撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展聯席主管

港股 槓桿產品 基金 ETF 成交 反向ETF 香港 中國
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