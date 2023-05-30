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【加價潮】 傳行會通過兩間巴士公司加價申請 九巴母公司載通股價飆逾6%

股樓投資 15:42 2023/05/30

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政府今年3月公布5家專營巴士公司加價申請，其中載通（00062）旗下九巴申請加價9.5%，龍運巴士申請加價8.5%，新巴及城巴則提出所有日常路綫票價劃一加價2元。據本地傳媒引述消息，行政會議通過其中兩間巴士公司的加價申請，大部分路綫加價0.5至1元，最快或6月18日實施。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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5間專營巴士公司去年已提請加價，而載通管理層早前表示，加價有助緩和成本上升壓力，改善營運環境。加價申請獲批消息一出，載通股價受追捧，最高飆升6.7%至10.52元，最新報10.5元，仍升6.5%。

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記者：郭秀慧

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港股 龍運巴士 城巴 新巴 九巴 載通（00062）
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