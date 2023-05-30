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【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程

科技 16:08 2023/05/30

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小米今（30日）宣布將於香港推出全新智能手環小米（Xiaomi）手環8，售價為279港元，在6月12日全面發售。

內地科技巨頭小米的智能產品一向以平民價作招徠，發展及推售步伐亦一直未有停歇。小米今（30日）宣布將於香港推出全新智能手環小米（Xiaomi）手環8，售價為279港元，在6月12日全面發售。

小米手環8以跑步監測為主打功能，不但新增了10個腕上跑步課程，更會透過震動和點亮屏幕提醒用戶達到到了心率及配速目標。除常規跑步資料外，手環還能提供步頻、步幅、觸底騰空比、著地衝擊力等13項專業資料，並提供各類資料的專業解讀。

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手環為用戶提供多於150種運動模式，包括戶外運動、球類、健身房器械、舞蹈等，不僅可以記錄卡路里消耗，還可以通過統計心率分析訓練結果。它亦有連續血氧飽和度監測，在用戶低血氧含量件震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時了解血氧含量。

另外，小米手環8首次支持光線感測器，可自行調節屏幕亮度。而全新快充功能使手環能在一小時內充滿電，典型場景延長使用至16天，AOD模式也能支援長達6天。全新芯片亦將刷新率提高到60Hz。

責任編輯：歐朗欣

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