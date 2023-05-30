為方便小朋友上學　5.2萬月租南灣千呎大宅

有父母為方便小朋友上學，以5.2萬元月租鴨脷洲南灣一伙逾千呎豪宅。美聯物業蕭振邦說，南灣7座中層A室，實用面積1,186平方呎，擁全海景，屬屋苑內的優質放盤，日前獲外區租客垂青，終以月租5.2萬元租出，實用呎租約43.8元。

代理透露，外區租客為了方便小朋友在區內讀書，所以租用上述單位。

資料顯示，業主於2016年12月以約1,818萬元購入上述物業，若以目前月租5.2萬元計算，租金回報厘約3.4厘。

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