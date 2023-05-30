【港元定存】港元定存10厘息倒數兩天 1個月即賺410元

▲ 港元定存10厘息優惠只剩下兩天

港銀即將到期港元定存焦點優惠年息比較

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其他港銀即將到期港元定存優惠年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 信銀國際 3.8 3個月 1萬 備註：指定理財戶及新資金，指定手機程式開立；至5月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 集友 3.7 3個月 100萬 備註：5月25日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至5月31日，額滿即止 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 集友 3.65 6個月 100萬 備註：5月25日加0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至5月31日，額滿即止 註：最終條款以港銀公布為準，截至5月30日

5月已屆尾聲，今天（5月30日）有3間銀行加港元定期存款息，包括上商壓軸加息，加幅最多是1個月期年息，勁升0.3厘至1.98厘；交銀香港上調1個月年息0.1厘至3.1厘；南商全面加息，3個月年息大升0.65厘至3.85厘，半年年息提高0.3厘至3.7厘。

此外，再三提醒，不少超高息陸續到期，包括半年定存最高4.18厘年息，以及1個月高息王10厘，優惠只餘下兩天，將於明天（31日）截止。

花旗料儲局6月或不加息

1個月拆息3連漲，突破4.5厘，港息後向受美息左右。縱使期貨市場顯示，逾六成市場人仕料聯儲局於6月15日仍加息0.25厘，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，6月份儲局或暫停加息，加息周期或已接近尾聲。今年較後時間更可能減息。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，計及基本息率及額外年利率，推薦人最多賺息410元。推薦首名新戶只獲加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元；至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日；滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞

富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，計及基本息率及額外年利率，推薦人最多賺息410元。推薦首名新戶只獲加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元；至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日；滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞 3個月： 花旗4.14厘

花旗4.14厘 半年： 華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）

華僑永亨4.18厘（優惠至5月底） 1年： 華僑永亨4.18厘

華僑永亨4.18厘 2年：招商永隆3厘

面對港股近日不斷尋底，股民爭相要錢不要貨，港銀遂力搶避險游資。可是，市料1年定存息不會像去年底搶高至5厘，因暫未見明顯走資。而業界撲水，向金管局「借短錢」解决水緊。星展香港環球市場策略師李若凡今午回應本報查詢指，金管局出手，主要反映本港銀行體系總結餘已跌至2008年以來的低位，隨着半年結將近，短暫資金需求上升。不過，預期聯儲局今年底將結束加息周期，銀行體系總結餘料於年尾見底，最終跌至約300億到400億元水平。

昨天（29日）金管局以貼現窗向銀行業注入37.7億元，規模為近兩年半最多。分析指，畢竟銀行體系總結餘巳跌穿450億元，臨近半年結顯示流動性需求突然增加。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪