Nvidia在台舉行論壇 CEO直言：「現在每個人都是程序員」

Nvidia（NVDA）首席執行官Jensen Huang周一(29日)表示，人工智能（AI）意味著每個人現在都可以成為計算機程序員，因為他們需要做的只是與計算機對話，並為 「數字鴻溝」的結束歡呼。

作為人工智能芯片和計算系統的主要供應商，Nvidia已經飆升為全球最有價值的半導體上市公司。該公司上周預測第二季度的收入比華爾街的估計值高出50%以上，並表示它正在提高供應量，以滿足對其人工智能芯片的激增需求，這些芯片被用於支持ChatGPT和許多類似的服務。

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在台北舉行的Computex論壇上，出生於台灣南部、小時候全家移民美國的Jensen Huang對成千上萬的人說，人工智能正在引領一場計算革命。他指「我們正處於一個新的計算時代。」，又補充：「編程門檻低得令人難以置信。我們已經縮小了數字鴻溝。」，直言現在每個人都是程序員。

Nvidia的芯片已經幫助Mircosoft（MSFT）等公司在Bing等搜索引擎中增加了類似人類的聊天功能。Jensen Huang同時亦展示了AI的能力，包括讓一個程序只用幾個字的指令就能寫出一首讚美Nvidia的流行短歌。

Jensen Huang公佈了一些新的應用，包括與全球最大的廣告集團WPP（WPP.L）合作，為數字廣告提供生成性人工智能的內容。

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編輯：張瑋婷