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【港股追蹤】華潤萬象天地：首4月同店銷售增逾2成 堅持中高端客群顯成效

股樓投資 17:12 2023/05/30

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疫情過後，內地消費市場逐漸復常，華潤萬眾生活（01209）首席運營官郭瑞鋒表示，在今年首4個月，集團旗下商場人流及租金均錄得按年大幅增長，同店銷售金額錄得逾20%的增長。

郭瑞鋒解釋：「華潤一直以來提供有品質的產品，就是我們一個非常重要的能力，在這個能力上，能夠讓空間的價值得到一個更大的提升，各種生態的合作夥伴，能得到更好、更多元的服務。比如說我們的購物中心，能讓來這裏的客人，感受到完全不一樣的氛圍。」

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁】

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他指出，集團一直以來堅持高品質，堅持聚焦於中高端客戶，這個策略在今天得到充份的認同。無論是客流、車流及生意的增長，也得到了客戶及合作夥伴的認可。

在過去兩年期間，集團有較多機會與第三方業主接觸，即使現時收併購選擇增加，集團仍集中關注30個龍頭且交通建設發達等較大型的城市，亦會考慮基金或民營公司等項目。

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記者：李兆明















 

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