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【遠洋集團3377】遠洋集團售京購物中心 料稅前賺逾3億人幣

股樓投資 15:32 2023/05/30

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遠洋集團（03377）和遠洋服務（06677）聯合公布，擬以約3.59億元（人民幣，下同）將持北京遠洋未來廣場的項目公司優先收購權售予獨立第三方居然之家，遠洋集團料稅前淨收益約3.16億元。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

遠洋服務則以1034萬元售項目53個停車位，預計確認除稅前淨收益約516.3萬元，擬將出售所得款項用作一般營運資金。遠洋集團指，項目公司所持北京遠洋未來廣場為購物中心，建築面積約6.2萬平方米，去年虧損598萬元，資產淨值約5.78億元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該集團指，交易實現開發該物業價值，擬將出售所得款項用於補充營運資金。消息刺激遠洋集團股價急升，曾高見0.54元，至下午3時34分，報0.53元，大升近14%，成交金額2380萬元。

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撰文 : 袁國守

遠洋服務（06677） 遠洋集團（03377） 港股
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