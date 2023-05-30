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曾淵滄：辣招增加了買樓收租難度

名人薈萃 15:25 2023/05/30

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不知不覺，所謂樓市「辣招」已經存在十多年，正如電影劇裏所說的「人生沒有多少個十年」，因此「辣招」已經陪伴着整整一代人，「辣招」也改變了整個房地產市場的生態，在過去，買樓收租是許多香港中產階層最熱愛的退休大計，但是自從買樓收租須付15%的從價印花稅（AVD）之後，買樓收租的人少了，許多人都不捨得付15%的從價印花稅，從價印花稅無形中加添了買樓收租的成本，壓低了收租的回報率，而且印花稅須付現金，不一定可以取得貸款，當成按揭的一部分，更是增加了買樓收租的難度。


辣招間接增加成本
過去，有些人一直期望香港政府的「辣招」只是短期的措施，但是時間一年一年過去，「辣招」依然存在，去年樓價下跌，地產商全開口要求香港政府取消或放寬「辣招」，但是毫無結果。近期，新加坡政府更是大幅「加辣」，把買家印花稅加足一倍至60%，新加坡政府如此做，香港政府看在眼裏，相信也不會輕易「減辣」。因此所有想買樓收租的人，的確應該有足夠的心理準備，即買樓的成本要加上從價印花稅。去年，樓價下跌20%，今年第一季回升5%，算起來也差不多仍是比2020年便宜大約15%，與從價印花稅差不多，如果用這個角度來衡量，現在買樓收租也許心裏會比較好過。


買樓收租 買股收息？
是的，買樓收租的確是中產階層最佳的退休計劃，是不應該被從價印花稅打亂自己的計劃，買樓收租比買股收息更適合退休人士，理由是股價波動，很容易被震倉，也很容易高追，更容易使自己沉迷於炒作，把股市當成賭場，最終，沉迷於捕捉股價的高低，而不是認真收息，許多人原本想買股收息的人，一見到股價上升了20%，心想馬上賣掉，賺20%好過用幾年的時間來收取20%股息，大家不妨自己問自己，自己手上的股票有多少隻已經持有20年？
也許有，就是那些垃圾股，股價跌了99%的垃圾股，賣了也只剩下渣罷了，好的股、會升的股、有不錯股息的股，很少人會長期持有，但是買樓收租，每月有租金收入，想賣樓的衝動就很小，也因此可以很長久地收租，開始幾年，租金收入低於供樓的錢，自己準備好補足差額，但是數年之後，供完了貸款，每個月就是筆收入，而且不是固定不變的收入，而是會隨着通帳上升而上升。

節錄自第814期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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欄名 : 置業安居

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