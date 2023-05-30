【TSLA】Tesla盤前升4%穿200關　馬斯克抵達北京見秦剛　馬斯克：中美如連體嬰、反對脫鈎斷鏈　料將訪上海車廠

▲ 【TSLA】馬斯克抵達北京見秦剛 馬斯克：中美如連體嬰、反對脫鈎斷鏈

美國電動車龍頭Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）到訪中國。中國外交部發出圖片，國務委員兼外長秦剛在北京會見馬斯克。中國在官方新聞稿引用馬斯克表示：

中國人民勤奮、智慧，中國發展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對「脫鉤斷鍊」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

秦剛則表示，中國式現代化是「人口規模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現代化」，中國會不斷推進高水平對外開放，致力於為包括Tesla在內各國企業建立更好市場化、法治化、國際化營商環境。

秦剛續指，中國的發展是世界的機遇，健康、穩定、建設性的中美關係既有利於中美兩國，也有利於世界。

以特斯拉汽車來比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩剎車」，避免「危險駕駛」；善於「踩油門」，推進互利合作。

Tesla盤前急升4%，報201.3美元。

與此同時，馬斯克在到訪中國之後，隨即「旋風式」會見多人，網上流傳一張馬斯克與寧德時代（深：300750）創辦人兼董事長曾毓群並排而行的照片，緊隨兩位後的是Tesla汽車業務高級副總裁朱曉彤。

▲ （網上圖片）

外媒揭馬斯克私人飛機今早從阿拉斯加出發 行程料將訪上海車廠

在官方新聞稿發布前，路透社已引述航機資訊網站數據，顯示馬斯克私人飛機將前往北京。

報道指，馬斯克私人飛機在亞洲時間周二早上離開阿拉斯加，然後飛越日本和韓國，最後抵達北京首都國際機場。

報道引述消息人士指，馬斯克預計將會見中國高級官員並參觀Tesla的上海工廠，這將是他三年來首次訪華。Tesla沒有立即回應就馬斯克是否抵達中國的消息。

今年3月有外電曾稱，馬斯克計劃前往中國，並尋求最早在4月份與中國總理李強會面，具體取決於李強時間表。中國是Tesla僅次於美國的第二大市場，其上海工廠是集團最大的生產中心。

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編輯：姚卓然

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