【TSLA】馬斯克據報已抵達北京　料會見中國高官員並參觀上海工廠　外交部：推進互利合作

▲ 【TSLA】馬斯克據報已抵達北京 料會見中國高官員並參觀上海工廠

據路透報道，美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）已乘坐私人飛機抵達北京首都國際機場。根據航班聚合網站 ADS-B Exchange 的數據，馬斯克的私人飛機是一架2015款灣流（Gulfstream）G650ER。該飛機在亞洲時間周二早上離開阿拉斯加，然後飛越日本和韓國。報道引述目擊者表示於周二在北京首都國際機場看到帶有識別尾號的噴氣式飛機，即代表馬斯克已來到中國。

消息人士指，馬斯克預計將會見中國高級官員並參觀Tesla的上海工廠，這將是他三年來首次訪華。Tesla沒有立即回應就馬斯克是否抵達中國的消息。

中國表示歡迎

對馬斯克訪華一事，中國外交部發言人毛寧回應稱，中方一向歡迎包括馬斯克在內的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。

今年3月有外電曾稱，馬斯克計劃前往中國，並尋求最早在4月份與中國總理李強會面，具體取決於李強時間表。中國是Tesla僅次於美國的第二大市場，其上海工廠是集團最大的生產中心。

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編輯：姚卓然

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