【大行報告】大摩：內地保險業正處拐點具吸引力 首予眾安在線增持

摩根士丹利開始對內地保險業進行評級，並認為內地保險行業具有吸引力。 該行認為行業目前正處於拐點，正在進入一個新的周期，新業務價值（VNB）正迎來正增長。 其中，大摩首予眾安在線 （06060）「增持」評級，並予目標價32元。 22.85元，升幅0.7%

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大摩認為，眾安在線將迎來盈利轉折點，考慮到投資環境的改善，該行預計眾安在線2023財年將同比轉盈，淨利潤將達11億元人民幣。 而且除保險業務外，眾安在線擁有在岸和離岸業務板塊，為其獨特的業務模式：眾安在線在岸擁有財險（P&C）牌照，並在網上運營，主要針對小群體市場，另眾安科技兼有在岸和離岸業務；其銀行部門亦為客戶提供一站式金融服務，並在香港獲得人壽保險牌照。

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該行亦指自上市以來，眾安在線的市場份額大幅提升，尤其是作為一家純線上公司，它在小群體市場開展業務，主要受其數字生活方式和健康生態系統的推動。 該公司一直在調整其產品結構並削減虧損產品。 在過去的五年裡，該公司在中國的財險總承保費（GWP）排名中位列前十，以及是最大的在線財險公司。

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記者：鄭昊彤