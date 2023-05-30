【大行報告】瑞銀：管理層中期增長目標勝預測 料蒙牛乳業盈利未來數季好轉

瑞銀認為，蒙牛乳業（02319）管理層透露的最新經營情況符合市場預期，當中的中期增長目標更優於預測，相信在宏觀需求復蘇及低基數等支持下，盈利表現將於未來數季好轉，維持「買入」評級，目標價47.42元。蒙牛乳業周二（30日）收報 30.5 元，升幅1%。

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該行引述蒙牛管理層透露，公司年初至今增長符合集團早前定下的增長指引，第二季度的需求增長亦按季取得進一步改善。 按產品種類劃分，高端的超高溫消毒法（UHT）牛奶和主流UHT牛奶實現較快的增長，並將高端產品的定價保持在穩定水平，從而實現盈利韌性。

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該行又提到，蒙牛管理層對實現長期增長充滿信心。公司將加強其在農村市場的資源和分銷渠道，農村市場增長速度快； 在品牌營運方面，蒙牛將通過有效的品牌推廣，避免降價促銷，繼續提昇在高端產品中的領先地位。 集團同時開始將更多資源集中在中檔品牌「精選牧場」上，以捕捉市場對中檔產品日益增長的需求。

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記者：鄭昊彤