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【最優惠利率】華僑永亨遲來加P　香港最優惠利率5層高

股市 15:09 2023/05/30

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【最優惠利率】華僑永亨遲來加P　香港最優惠利率5層高

華僑永亨宣布，5月30日起上調港元最優惠利率0.125厘，美元最優惠利率0.25厘，港元最優惠利率加至6.25厘，高冠全港，美元最優惠利率加至7.5厘。紅簿仔利率（港元儲蓄存款息率）首1萬至100萬元為1厘，其後100萬元以上為0.85厘。

華僑永亨突然宣布加息，反映銀行已不只根據美國加息日期而作出回應，亦根據市場資金水平已調整最優惠利率。5月初美國加息後，各銀行均跟隨加息，華僑永亨則觀望接近1個月。

港元拆息維持高企，12個月拆息高見4.84厘，短期拆息在4.2至4.785厘水平。

現時香港最優惠利率分5層，最高為華僑永亨的6.25厘；富邦為6.125厘；渣打、東亞、工銀亞洲、中信銀行（國際）、大新、上海商業、招商永隆、花旗為6厘；集友及星展為5.875厘；滙豐、中銀、恒生為5.75厘。

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記者：譚志偉

港股 美元 銀行 香港 加息 外滙 貨幣政策 定期存款 中銀 花旗銀行
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