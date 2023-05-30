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去年全球電視銷量躍升至第2位 TCL新品發布會推全新旗艦級電視

股樓投資 18:57 2023/05/30

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TCL 電子（01070）2023 亞太區新品發佈會，於上周四（25日）設地泰國曼谷會議中心舉行，其中宣布推出一系列最新產品系列及創新技術，包括旗艦級 C845 Mini LED 全能電視，及其最新人工智能處理器 TCL AiPQ Processor 3.0 等，亦表示TCL在2022年全球電視銷量躍升至第2位。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

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發布會中，公司介紹其最新推出的旗艦級 C845 Mini LED 全能電視，以及其應用的自家研發芯片AiPQ Processor 3.0，以AI智能演算法提升屏幕畫面顯示。TCL指，AiPQ Processor 3.0 以智能思考模式將現實場境的各項細節儲存在龐大數據資料庫中。在顯示畫面的同時以人類肉眼觀察的方式為本，進行深度學習及精確演算，可即時分辨畫面內容進行模擬和優化。

另一項應用於C845上的Mini LED 背光技術亦屬TCL始創研發技術之一，在配合AiPQ Processor 3.0下，可將C845系列的峰值亮度推進至高達 2000 nits，在任何光線環境中亦能呈現清晰畫面。

 

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TCL 表示，根據市場調查機構 OMDIA《2022 年全球電視報告》，公司在2022年全球電視銷量躍升至第2位；香港表現方面，據GFK 2022 年銷售數據顯示，TCL 在香港的全年銷售數量市場份額亦達 15.6%，同期相比增長高達 58.9%，為增長升幅最突出的電視品牌。

除了新一代電視系列外，發布會上亦有最新型號的冷氣機、抽濕機及雪櫃等智能家居產品亮相，均可透過TCL Home App 連接，以隨時隨地控制。

 

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記者：鄭昊彤

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