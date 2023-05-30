▲ 【日本車企】豐田4月全球銷量增長近5%，中國地區飆46%

豐田（Toyota）4月份全球銷量按年增長近5%，受日本和中國市場對混合動力汽車和汽油動力汽車需求增長的推動。該公司還表示，電動車的海外銷售情況有所好轉，而在中國市場，豐田4月份的銷量按年飆升46.3%，至162,554輛。

今年4月，豐田在全球銷售了800,863輛汽車，其中包括豪華品牌凌志（Lexus），與去年同期相比增長了4.9%，當時豐田的銷量嚴重受到疫情引發的零部件供應短缺的影響。其中，新款Prius等混合動力車在日本的銷量按年增長59.2%，佔豐田上月在日本本土銷量125,326輛的一半多一點，超過了其本土汽車總銷量21.5%的增幅。

豐田表示，包括凌志品牌在內，其4月份全球範圍內的電動汽車銷量為8,584輛，在其單月全球銷量中的佔比首次突破1%。這使得該公司今年首四個月銷售的電動汽車總數達到26,057輛，超過2022年全年的24,466輛。

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