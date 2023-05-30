【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器

▲ 在本港上市的Redmi Note 12 Pro+ 5G儲存版本為8+256GB ，提供黑、白、藍共3種顏色選擇，建議零售價為2,999元。

小米又有新手機登陸香港市場！小米今（30日）宣布在香港推出全新紅米Redmi Note 12 Pro＋ 5G智能手機，主打提供旗艦級的攝影體驗。Redmi Note 12 Pro＋ 5G的建議零售價僅為2,999元，卻配備具旗艦級數的2億像素感應器，鏡頭系統可以在昏暗的環境下提升光線捕捉近159%，呈現更清晰的夜攝照片效果。

小米新機Redmi Note 12 Pro＋ 5G採用後置3鏡頭設計，主鏡頭還具備ALD（Atomic Layer Deposition）防眩光塗層功能，官方表示可在複雜光線條件下提供更高的影像表現能力與動態範圍；另具備OIS功能，有助用戶在低光條件下也能拍出穩定清晰的照片，帶來旗艦級的攝影體驗。

藉AI提高相片質素 包含菲林相機濾鏡

除了拍攝硬件，Redmi Note 12 Pro＋ 5G還有Xiaomi AI Image Solution、Xiaomi ProCut等先進軟件。其中，Xiaomi AI Image Solution能夠智能探測物件，利用AI攝影運算提高相片質素，加快相片處理速度；Xiaomi ProCut則可在AI輔助下，輕鬆進行相片構圖切割，為用戶提供更多編輯和後期製作選項。

用戶使用2億像素模式拍攝的相片，系統會自動在相簿中，識別人物和動物，並根據主流的照片比例，提供建議的相片切割選項。為了讓用戶的照片增添復古氣息，Redmi Note 12 Pro+ 5G亦設有獨特的菲林相機濾鏡。

搭載大電量電池 延長電池使用時間

此外，是次新機搭載5000mAh大電量電池及支援120W HyperCharge，可在19分鐘內將手機充電至100% 1。加上Xiaomi Surge P1芯片組，Redmi Note 12 Pro+ 5G亦提升了整體電池效率，改善電池健康狀況，延長電池使用時間。

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在本港上市的Redmi Note 12 Pro+ 5G儲存版本為8+256GB ，提供黑、白、藍共3種顏色選擇。今日起在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com、香港各大運營商和零售商門市及網站同步正式發售。

責任編輯：張寶燕

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