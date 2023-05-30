NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」

新地屯門 NOVO LAND 2A期公布首張價單，涉及186伙，除2B期已提供的一房至三房戶型，是次價單亦涵蓋開放式單位。發展商提供最高15%折扣優惠，折實入場價334.73萬元，折實平均呎價13,598港元，與項目2B期首批的13,288元相比有2.3%的升幅。

新地副董事總經理雷霆形容首批定價為「北都繼續歡騰價」。另指近期股市下跌，認為屬短期現象，而買樓則屬長線投資，是財富增值工具，所以影響不大。雷霆指，樓房作為投資工具有其穩定性，稱現時買樓「早買早享受，住得更健康」。

新地代理總經理陳漢麟補充，項目示範單位今起對外開放，將於本周五起收票，最快6月初推售。該批單位市值約14.4億港元。戶型包括19個開放式單位、7個一房單位、99個兩房單位及61個三房單位，實用面積245至705平方呎，折實後售價為334.73萬至946.81萬元。該批單位折實呎價為12,701至14,667元。

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