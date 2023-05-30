  • 35°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】滙豐私銀料美國6月再加息　范卓雲：加息結束利亞洲股市、AI股成贏家

宏觀解讀 15:04 2023/05/30

分享：

分享：

【美國加息】滙豐私銀料美國6月再加息　范卓雲：加息結束利亞洲股市、AI股成贏家（林宇翔攝）

美國聯儲局下月中將舉行議息會議，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，美國將會再加息0.25厘，並是此輪加息周期最後一次。雖然她預計聯儲局年內不會減息，但隨美國債務上限達成協議，料利下半年市場情緒和股票市場，籲增持亞洲股票，偏好人工智能（AI）等增長型股份。

范卓雲分析，美國銀行業雖然緊縮信貸，但銀行貸款拖欠率仍低，系統性風險偏低，預期美國經濟可望軟著陸，主要經濟體未來6至12個月都未必會經濟衰退。

她預期，明年將進入減息周期，全年減息3次、每次0.25厘，政策利率見頂及美元轉弱，會有利投資前景，當中成長型股份會看高一線，因人工智能（AI）與自動化等結構性增長行業盈利前景強勁，而且AI可以在多個行業，如服務業和製造業中應用，也不斷有企業表明願意投資，預期科技板塊估值可以延續，是下半年其中一個投資重點。

范卓雲補充，市場波動性持續，地緣政治有不明朗因素，但仍會偏高配置港股，因估值吸引，MSCI中國指數12個月預測市盈率僅10倍，已回落至去年年底的水平。

國指率先步入技術性熊市，恒指仲差幾多跌落熊市？可見【下一頁】

滙豐私銀：中國第二季或再減RRR

該行北亞首席投資總監何偉華認為，內地經濟下半年將有更廣泛和平衡的周期性回升，通脹偏低有利人民銀行推出寬鬆政策，料第二季再次下調存款準備金率25個基點。他看好服務業和消費行業，當中有電商業務的互聯網企業仍會有增長空間。

近月熱炒「中特估」方面，何偉華預期當局會改革國企經營方針，例如增加派息、改善營商前景，目前行業整體估值相對股本回報率仍然偏低，故依然有上升空間。

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

【儲局官員】梅斯特：通脹放緩速度緩慢　難言6月是否需要加息

【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念　注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

【大行報告】美銀：中資股估值便宜但不足以構成買入理由　重申「槓鈴」策略

記者：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
港股 股票 人工智能 加息 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 議息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【日本車企】豐田4月全球銷量增長近5%　中國地區飆46%

下一篇文章

【新股IPO】醫藥電商「妙手醫生」母企圓心科技第四度遞表　股東包括騰訊紅杉資本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【港股市況】ATM午後齊升、快手升6%　東方海外挫半成失「紅底」　恒指期結午後跌幅收窄（不斷更新）
【港股市況】ATM午後齊升、快手升6%　東方海外挫半成失「紅底」　恒指期結午後跌幅收窄（不斷更新）
【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍跌8%兼破底？南非Naspers有份出手？
【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍跌8%兼破底？南非Naspers有份出手？
【美股期貨】道指期貨升30點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升30點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購
【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款