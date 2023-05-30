▲ 【美國加息】滙豐私銀料美國6月再加息 范卓雲：加息結束利亞洲股市、AI股成贏家（林宇翔攝）

美國聯儲局下月中將舉行議息會議，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，美國將會再加息0.25厘，並是此輪加息周期最後一次。雖然她預計聯儲局年內不會減息，但隨美國債務上限達成協議，料利下半年市場情緒和股票市場，籲增持亞洲股票，偏好人工智能（AI）等增長型股份。

范卓雲分析，美國銀行業雖然緊縮信貸，但銀行貸款拖欠率仍低，系統性風險偏低，預期美國經濟可望軟著陸，主要經濟體未來6至12個月都未必會經濟衰退。

她預期，明年將進入減息周期，全年減息3次、每次0.25厘，政策利率見頂及美元轉弱，會有利投資前景，當中成長型股份會看高一線，因人工智能（AI）與自動化等結構性增長行業盈利前景強勁，而且AI可以在多個行業，如服務業和製造業中應用，也不斷有企業表明願意投資，預期科技板塊估值可以延續，是下半年其中一個投資重點。

范卓雲補充，市場波動性持續，地緣政治有不明朗因素，但仍會偏高配置港股，因估值吸引，MSCI中國指數12個月預測市盈率僅10倍，已回落至去年年底的水平。

滙豐私銀：中國第二季或再減RRR

該行北亞首席投資總監何偉華認為，內地經濟下半年將有更廣泛和平衡的周期性回升，通脹偏低有利人民銀行推出寬鬆政策，料第二季再次下調存款準備金率25個基點。他看好服務業和消費行業，當中有電商業務的互聯網企業仍會有增長空間。

近月熱炒「中特估」方面，何偉華預期當局會改革國企經營方針，例如增加派息、改善營商前景，目前行業整體估值相對股本回報率仍然偏低，故依然有上升空間。

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記者：葉志偉