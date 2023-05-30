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【港股追蹤】潤地：計劃發行購物中心C-REITs 冀租金收入2025年可達300億

股樓投資 15:12 2023/05/30

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內房股股價偏弱，房企亦要想辦法釋放業務價值，華潤置地（01109）執董兼首席財務官郭世清在出席傳媒聚會時表示，集團有意把旗下商場、寫字樓等項目籌組成一隻中國房地產投資信託基金（C-REITs），因現時這些資產是不流通的，只能靠租金一分錢一分收回來，現時國家政策支持C-Reits擴充至消費類基研設施，有助集團把這些項目價值釋放。

他指出，集團去年把長租公寓項目「有巢」發行C-Reits，分配收益比率（Distribution Yield）大約是3厘多，以市盈率計大約是25倍左右。今次發行商場C-Reits，預期分配收益率約有4厘，市盈率大約是20至25倍。

「由於這些商場有了估值，是明碼實價，而且還可以流通起來，未來內房股的估值也有機會帶動起來。」郭世清說。

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁】

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此外，華潤置地一向重視商場業務的發展，截至去年底止，集團在66個城市經營66個購物中心，另有56個購物中心在建中，期內投資物業的租金收入就達到192.6億元人民幣。郭世清表示，料今年租金收入可達240億元人民幣，目標是2025年可達到300億元人民幣。

他表示：「希望集團的經常性收益，就是包括購物中心、寫字樓、酒店、長租公寓、再加上華潤萬象生活（01209），可做到集團利潤貢獻的50%。至於甚麼時候可達標，早的話2025年，最遲2026年應可做到，估計2025年要做到還是有點困難。」

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記者：李兆明















 

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