▲ 【電子支付】AlipayHK可在泰國使用 首階段將接入航空公司

螞蟻集團、長和 （00001） 合資的AlipayHK最新宣布，透過螞蟻集團的Alipay＋跨境支付和營銷平台接入泰國商戶，為新加坡以外，第二個開通的東南亞市場。AlipayHK表示，在泰國見到商戶有「Alipay+」即可使用AlipayHK支付，首階段將先接入泰國國際航空公司等大型商戶，日後會拓至更多商戶。

目前，AlipayHK已逐步接入內地、澳門、日本、新加坡和韓國等港人較常往來的地區。若內地、澳門商戶支援「支付寶」或「Alipay+」即可使用，但須留意，其他外國商戶須支援「Alipay+」，香港用戶才可以該錢包支付。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，隨著外遊逐步復甦，年內會爭取接入更多東南亞旅遊目的地，方便港人出遊。

螞蟻集團今日宣佈與泰國旅遊局合作推廣當地旅遊，通過Alipay+令海外遊客可以使用自己熟悉的電子錢包在泰國使用外，泰國商戶亦可以透過Alipay+提供的數碼營銷解決方案。以該平台，泰國商戶現時可支援包括AlipayHK、韓國的Kakao Pay、馬來西亞的Touch 'n Go eWallet共4個電子錢包在泰國使用。

至於內地支付寶早於2015年可於泰國使用。

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編輯：麥德銘