【端午商機】糉子豐儉由人　一文看清早鳥優惠

下月將迎來疫後首個端午節，部分食店早於4月已推出糉子應市，並以早鳥優惠搶客。除了傳統鹹甜糉子，今年還有噱頭十足的韓式泡菜糉、星馬風味的榴槤咖央糉，而隨著市民愈來愈重視健康，今年還有不少素糉選擇，無論是食店抑或零售商都扭盡六壬全方位吸客。

【夏日商機】疫後市民改生活習慣 健身中心料生意飈4倍

奇華餅家每年都會推出「五月糉」，今年更推出了2款新口味，包括純素「舞茸雜菌素糉」及韓式風味「八爪魚泡菜糉（下圖）」，後者以韓式泡菜配八爪魚，配搭新穎，即日至6月22日期間發售，會員可以優惠價每件57元（原價港幣72元）購買，而購買任何「五月糉」或「五月糉禮券」滿100元，亦可獲贈20元現金禮券，會員可額外獲得20元電子優惠券。

唯港薈經常主打榴槤美食，今年連端午節也不放過，有「榴槤王子」稱號的行政總廚何偉誠製作了「三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糭（下圖）」，以班蘭、黃薑及蝶豆花製作了東南亞色彩的糉子，並在中間釀入榴槤果肉及班蘭葉汁所製成的榴槤咖央醬；另一款「黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糭」內藏原隻七頭南非鮑魚、日本北海道瑤柱等。凡於2023年6月8日或之前預訂，可享85折優惠，客人可透過網上商店預訂。

如果想試試上海口味，1957 & Co.則推出「珍味上海糉套裝（下圖）」，包括豚肉瑤柱蛋黃糉、蛋黃火腿糉、極品家鄉糉；甜味則有紅豆蓮子豆沙糉。套裝售價368元，買五套送一套。

其他糉子優惠：

【一粥麵】

產品：金華火腿糉、五香鹹肉糉、黑糯米豆沙糉、蓮蓉梘水糉

優惠：顧客於KLOOK網上平台購買「端午豐盛糉套裝」，可獲贈50元電子優惠券

【大家樂】

產品：XO至尊鮑魚燒腩糉、一哥瑤柱糉、紫米桂花豆沙糉、五香鹹肉糉及蓮蓉糉、素食蟲草花養生糉

優惠：顧客及Club100會員可獲得不同折扣

【鴻福堂】

產品：養生五穀豚肉糭

優惠：即日至6月19日購買任何端午糭禮券/e券/現貨6張，送端午糭禮券/e券/現貨1張

【大公館】

產品：38頭吉品鮑魚瑤柱裹蒸糭、山珍野菌五穀裹蒸糭

優惠：凡惠顧裹蒸糭10隻或以上可獲9折, 20隻或以上可獲85折

【帝港酒店集團】

產品：三色有機養生糭（羊肚菌金栗新豬肉糭、玫瑰雲豆冬茸糭、陳皮南瓜籽豆沙糭）、帝港御品五寶糭（迷你瑤柱鹹肉糭、迷你湘蓮鹼水糭、羊肚菌金栗新豬肉糭、玫瑰雲豆冬茸糭及陳皮南瓜籽豆沙糭）

優惠：2023年6月14日前於帝都、帝京、帝景、帝逸酒店及Royal Delights (Mikiki分店) 購買可享折扣優惠

【香格里拉酒店集團】

產品：夏宮御品香糉禮盒、香宮潮州風味竹筒糉、紅糖品味禮盒等

優惠：即日起至2023年6月21日，免費登記成為會員可於香格里拉精品店享有8折

【香港數碼港艾美酒店】

產品：綠豆蛋黃鮮肉糉、瑤柱蝦米鮮肉糉

優惠：於6月12日前經網上商店訂購可享75折早鳥優惠

【8度海逸酒店】

產品：花膠鮑魚瑤柱海味糉、原隻鮑魚鹹肉糉、古法鹹肉糉

優惠：於2023年6月18日或之前經酒店eShop訂購，可享早鳥優惠

【香港富麗敦海洋公園酒店】

產品：「玉」珍珠肉裹蒸糭、「玉」鮑魚瑤柱裹蒸糭、金黃蓮蓉鹼水糭、八寶素糭

優惠：附送如意結設計手挽袋（下圖）

責任編輯：歐陽佩

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