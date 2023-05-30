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阿富汗塔利班稱很快佔領伊朗 爭奪水資源釀3死

環球社會熱點 15:15 2023/05/30

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伊朗和阿富汗近期因水權爭議，在邊境發生衝突。掌管阿富汗的塔利班軍隊指揮官周日（28日）警告，若得到塔利班領袖允許，軍隊將很快佔領伊朗。

英女王曾考慮要兩孫仔打阿富汗戰爭 最後只有哈里參與 【下一頁】

阿富汗塔利班發布一段影片，顯示一名高級指揮官表示，軍隊將秉承比起與美軍作戰時更大激情作戰。指揮官指，若得到塔利班政府領袖允許，軍隊將很快佔領伊朗。

塔利班亦釋出另一段影片，內容嘲諷伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）。片中一名塔利班成員拿著一個裝滿水的黃色膠桶，對住鏡頭語帶譏諷指他們感到害怕，叫萊希拿著膠桶離開，不要再作攻擊。

伊朗當局並未解釋雙方爆發衝突原因，僅在一份報告指和販毒相關。伊朗強調，塔利班成員先在邊境向伊朗軍隊開槍，與塔利班言論相反。

但伊朗國際等媒體引述消息人士報道，雙方因水資源糾紛發生衝突。

阿富汗前空軍機師或被逐至盧旺達 曾與英軍抗塔利班 【下一頁】

伊朗和阿富汗兩國都面臨長期乾旱問題，萊希5月初亦曾警告塔利班，不要侵犯伊朗兩國共享的赫爾曼德河（Helmand River）的權利。他當時指，阿富汗統治者需立即給予民眾用水權，並敦促對方認真對待其言論，否則將有後果。

自美軍2021年中撤出阿富汗，塔利班再度掌控當地後，圍繞赫爾曼德河的緊張局勢持續加劇。伊朗和阿富汗於1973年簽訂協議，規定阿富汗必須向伊朗提供一定數量的水。

但有報道指阿富汗一直未有遵守協定，伊朗僅收到所欠水量的4%。

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責任編輯：李俊儀

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